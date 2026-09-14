«Это же круто!»: Волочкова назвала себя главным мемом среди зумеров

Балерина рассказала, что часто повторяет в интервью одни и те же ответы на одинаковые вопросы. По ее словам, она не контролирует специально все, что говорит.

«Мне, кстати, часто в интервью задают одни и те же вопросы, а у меня на такие повторные запросы подготовлены одни и те же ответы, поэтому не могу понять, почему все так удивляются, когда я каждый раз отвечаю одинаково? А про фразу, что половина страны бухает, а Волочкова с шикарным бокалом просекко со свежей клубникой — это алкоголик — эту фразу прям сделали моей коронной. Но ведь в чем я не права? Если для кого-то это стало мемом — это же круто! Значит, молодежь идет по верному пути и учится моей мудрости. Вот журналистам бы тоже поучиться у меня мудрости», — заявила экс-прима Большого театра.

Волочкова уточнила, что пользователи часто распространяют ее яркие высказывания в интернете. По словам балерины, ей никогда не стыдно за свои слова.

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