Уголовное дело завели по факту пожаров под Новороссийском
Из-за пожаров под Новороссийском возбудили дело по уничтожению лесов
Из-за пожаров под Новороссийском в МВД возбудили уголовное дело по уничтожению лесов, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации „Уничтожение/повреждение лесных насаждений“», — сказано в сообщении.
Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства и причины происшествия, добавили в ведомстве.
В пожарах под Новороссийском пострадал один человек. Эвакуированы 176 отдыхающих с баз отдыха, к которым подобрался огонь. Возможна эвакуация жителей хутора Дюрсо.