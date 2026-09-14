Золотые репетиторы: подготовка по трем предметам ЕГЭ превысила 1 миллион рублей

Сколько придется заплатить за услуги репетиторов в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Стоимость занятий с репетиторами в России за год выросла в среднем на 10–20%, а по наиболее востребованным техническим дисциплинам — до 30%. В Москве час работы топового преподавателя по физике, информатике или химии может стоить 5–6 тысяч рублей, а подготовка к ЕГЭ по одному предмету обходится в среднем в 200–300 тысяч рублей. При этом с начала 2026 года спрос на экзаменационную подготовку вырос на 54%.

Сколько стоит час занятий с репетитором в 2026 году

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Цена индивидуального занятия складывается из нескольких факторов: предмета, квалификации преподавателя, цели обучения, формата занятий и региона. По словам доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталии Козьяковой, в столице средняя стоимость традиционно выше, чем в регионах.

Цены на основные школьные предметы

Предмет Начинающий преподаватель Опытный преподаватель Эксперт / эксперт ЕГЭ Математика 1 000–1 500 рублей 1 800–2 800 рублей 3 000–5 000 рублей Русский язык 800–1 200 рублей 1 500–2 500 рублей 2 500–4 000 рублей Физика 1 200–1 800 рублей 2 000–3 500 рублей 3 500–6 000 рублей Химия 1 200–1 800 рублей 2 000–3 000 рублей 3 000–5 000 рублей Английский язык 800–1 500 рублей 1 500–2 500 рублей 2 500–4 000 рублей Информатика 1 000–1 500 рублей 1 800–3 000 рублей 3 000–5 000 рублей

Для младших школьников занятия обходятся дешевле: примерно в 900–1 500 рублей за час. Подготовка ребенка к первому классу стоит около 1 800 рублей в час.

Творческие дисциплины находятся в более широком диапазоне: занятия с педагогом профильной школы начинаются примерно от одной до двух тысяч рублей, а работа с действующим мастером — от трех тысяч рублей за час.

Какие репетиторы самые дорогие: цены на подготовку к ЕГЭ и олимпиадам

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На верхней границе рынка находятся преподаватели, которые готовят школьников не просто к освоению программы, а к конкретному результату — высоким баллам ЕГЭ, олимпиадам или поступлению в ведущие вузы.

«Наиболее высокая стоимость репетиторов, специализирующихся на подготовке к профильным олимпиадам и ЕГЭ для учеников 10–11 класса, особенно если преподаватель является экспертом ЕГЭ или преподает в крупном вузе», — отметил кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

В Москве топовые преподаватели по физике, информатике и химии, работающие с олимпиадниками, могут брать до 5–6 тысяч рублей за час.

Дорого обходится и подготовка по профильной математике. По оценке Козьяковой, час работы эксперта по математике может стоить 3–5 тысяч рублей, по физике — до 6 тысяч, по химии и информатике — до 5 тысяч рублей.

При этом высокая цена характерна не только для точных наук. Подготовка к международным экзаменам вроде IELTS и TOEFL также стоит дороже обычных занятий: преподавателю требуется специальная методика и опыт работы с конкретным форматом экзамена.

Почему выросли цены на репетиторов в 2026 году

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За последний год средняя стоимость репетиторских услуг выросла примерно на 0–20%. Однако рынок оказался неоднородным: по наиболее востребованным техническим направлениям рост мог доходить до 30%.

Эксперты связывают это сразу с несколькими причинами.

Во-первых, растут расходы самих преподавателей. В стоимость часа закладываются цифровые платформы, оборудование, повышение квалификации, налоги и другие издержки.

Во-вторых, сильные специалисты по математике, информатике и физике получают все больше альтернатив в IT, аналитике данных и корпоративном обучении. Часть преподавателей уходит туда, где потенциальный доход выше, что сокращает предложение на рынке репетиторства.

В-третьих, родители все чаще выбирают индивидуальные занятия вместо групповых. Такой формат позволяет выстроить программу непосредственно под уровень и цель конкретного ученика.

Есть и сезонный фактор. Весной, когда школьники начинают интенсивно готовиться к экзаменам или пытаются быстро закрыть пробелы в знаниях, цены на занятия по математике и физике, по словам Исмаилова, могли увеличиваться на 30–35%.

Репетиторы по математике, физике и информатике: какие предметы наиболее востребованы

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Одним из самых востребованных направлений остается математика. На нее приходится примерно 30–35% рынка репетиторских услуг.

При этом дефицит преподавателей сильнее ощущается в некоторых узких дисциплинах. Репетиторов по математике относительно много, а специалистов по физике и информатике значительно меньше.

Это влияет не только на стоимость, но и на сроки поиска преподавателя. Если ребенку нужен сильный специалист для подготовки к олимпиаде или профильному ЕГЭ, откладывать выбор на последний момент может быть невыгодно.

Исмаилов также отмечает, что с начала 2026 года спрос именно на подготовку к экзаменам вырос на 54%, что дополнительно поддерживает цены.

Сколько стоит подготовка к ЕГЭ в 2026 году: цены за год и по предметам

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Часовая ставка далеко не всегда показывает реальный бюджет семьи. Если занятия продолжаются весь учебный год, итоговая сумма становится значительно выше.

В Москве год подготовки к ЕГЭ по одному предмету в среднем обходится примерно в 200–300 тыс. рублей. В среднем по России стоимость составляет около 120–160 тыс. рублей.

Таким образом, только подготовка к трем предметам в Москве может потребовать порядка 600–900 тыс. рублей в год. А у ведущих специалистов комплексная подготовка по трем дисциплинам может стоить более 1 млн рублей.

При этом итоговая сумма зависит не только от ставки преподавателя. Важны продолжительность курса, интенсивность занятий, количество предметов и уровень подготовки самого ученика.

Сколько стоит репетитор для ОГЭ, ЕГЭ и младших школьников

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Возраст ученика также непосредственно влияет на цену.

Для младших школьников час занятий может стоить до 1 тыс. рублей, особенно если речь идет о помощи с домашними заданиями и углублении знаний по отдельным темам.

В средней школе стоимость повышается. Подготовка к ОГЭ обычно обходится примерно в 1,5–2,5 тыс. рублей за час — в зависимости от предмета, уровня ученика и квалификации преподавателя.

В старших классах к школьным учителям добавляются вузовские преподаватели и профильные специалисты. Здесь цена растет вместе со сложностью задачи: школьнику уже требуется не просто помощь с учебной программой, а подготовка к конкретному экзамену, олимпиаде или поступлению.

Сколько стоит репетитор в Москве и регионах: онлайн или очно

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Региональная разница остается существенной. По оценке Исмаилова, в регионах услуги репетиторов могут стоить на 30–40% дешевле, чем в Москве.

Однако дистанционный формат постепенно стирает эту границу. Онлайн-занятия обычно обходятся еще на 20–30% дешевле очных и позволяют ученику выбирать преподавателя не из своего города, а фактически из всей страны.

У такого формата есть и обратная сторона: он подходит не каждому ребенку и не для каждой дисциплины. Некоторым ученикам необходим непосредственный контакт с преподавателем, особенно если речь идет о младшем возрасте или сложностях с концентрацией.

Когда высокая цена действительно оправданна

Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф

Стоимость сама по себе не гарантирует результата. Поэтому при выборе преподавателя эксперты советуют смотреть не только на цену часа.

Один из главных критериев — подтвержденные результаты. Если специалист регулярно готовит учеников, которые получают 80+ баллов на ЕГЭ, занимает призовые места на олимпиадах или поступают в сильные вузы, его ставка может быть выше средней.

Другой фактор — специализация. Занятия для ученика с особыми образовательными потребностями, например при дислексии, требуют от преподавателя дополнительных компетенций. То же касается подготовки к конкретной олимпиаде или нестандартному вступительному испытанию.

Наконец, имеет значение формат. Обычный школьный репетитор и эксперт, который много лет готовит детей именно к определенному экзамену, предлагают разные образовательные продукты — и сравнивать их только по цене часа не совсем корректно.

Курсы при вузах или репетитор: что выбрать для подготовки к ЕГЭ

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Еще один вариант для абитуриентов — университетские и специализированные подготовительные курсы. Их преимущество заключается в том, что программа часто ориентирована непосредственно на формат вступительного испытания конкретного вуза. Аналогичный принцип работает при подготовке с экспертами ЕГЭ: преподаватель хорошо знает структуру экзамена и требования к результату.

«Они могут восприниматься как хорошая альтернатива топ-репетитору, но подразумевают немного другой формат обучения без индивидуализации под ученика», — пояснил Исмаилов.

Поэтому выбор зависит от задачи. Если школьнику нужно системно подготовиться к экзамену в группе, курс может оказаться более рациональным вариантом. Если же необходимо закрыть конкретные пробелы или выстроить персональную траекторию, индивидуальный преподаватель дает больше возможностей.

Как выбрать репетитора и не переплатить

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Эксперты советуют до начала занятий подробно обсудить с преподавателем программу, формат работы и ожидаемый результат.

Родителям стоит заранее выяснить:

какая цель занятий — повышение школьной успеваемости, ОГЭ, ЕГЭ или олимпиада;

какой уровень подготовки у ребенка;

сколько занятий в неделю потребуется;

входит ли в стоимость проверка домашних заданий и дополнительные материалы;

есть ли у преподавателя подтвержденные результаты учеников;

насколько его специализация соответствует конкретной задаче.

При этом не всегда имеет смысл искать самого дорогого специалиста. Если ребенку необходимо подтянуть несколько школьных тем, переплачивать за эксперта ЕГЭ может быть бессмысленно.

«Итоговая сумма всегда индивидуальна», — отмечает Козьякова.

По ее словам, до начала курса важно заранее обсудить формат взаимодействия, учебную программу, ожидаемые образовательные результаты и прозрачность ценообразования.

В итоге рынок репетиторства в 2026 году все заметнее разделяется на несколько сегментов: доступные занятия для младших школьников, стандартную школьную помощь, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и дорогую специализированную подготовку к олимпиадам и поступлению.