Mash: боевики частично захватили сирийский город Алеппо

Захватчики уже опубликовали видео, в котором они свободно перемещаются по населенному пункту и демонстрируют захваченные склады с оружием. Видно, что город опустел после эвакуации. Боевики вешают турецкие флаги на его окраинах и центре, срывают плакаты с портретами президента Сирии Башара Асада.

Повстанцам удалось захватить город за несколько дней. Боевики использовали для этого беспилотники, минометы и бронетехнику, а также мотоциклы и багги. По предварительным данным, они собираются двигаться в сторону Латакии и Хомса. Там находятся базы ВС РФ. Российские войска вместе с сирийскими ВВС продолжают работать по позициям боевиков на окраинах Алеппо.

Ранее турецкое издание Aydınlık сообщило, что Украина несколько месяцев назад встречалась с террористами и договаривалась о переброске радикалов, чтобы те вступили в ряды ВСУ.

Боевики прорвались в Алеппо в пятницу. По их заявлениям, запад города уже не контролируется сирийской армией.

*организация признана террористической и запрещена в РФ