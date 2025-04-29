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Маршрутка столкнулась с грузовиком и врезалась в стену тоннеля в Москве

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки. Авария произошла на Волоколамском шоссе около пересечения с МКАД, сообщает «МК: срочные новости».

ДТП началось с того, что маршрутка столкнулась с уборочным грузовиком. Затем она врезалась в стенку тоннеля. На опубликованных с места событий кадрах видно, что передняя часть транспортного средства серьезно повреждена.

В результате пострадали три пассажирки маршрутки. Их доставили в больницу.

Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Как рассказали в ГАИ, предварительно, на Волоколамском шоссе водитель маршрутного автобуса Next столкнулся с грузовиком. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данной аварии.

Ранее в Подольске байкер попал в страшное ДТП. По словам очевидцев, после аварии он не подавал признаков жизни.