Маньяк-аниматор с Гоа встречался одновременно с 3 девушками

30-летний Алексей Леонов, которого подозревают в убийствах девушек на Гоа, мог встречаться с тремя представительницами прекрасного пола одновременно. Одну из них он даже позвал замуж, но потом расправился со всеми тремя, сообщает SHOT .

В начале января предложение выйти замуж за аниматора получила индианка по имени Мриде. Мужчина переехал жить к 40-летней невесте в деревню Коргао, но спустя неделю она скончалась от передозировки наркотиками во время совместного употребления.

Уже на следующий день Леонов приехал в Морджим в клуб анонимных наркоманов и оповестил организацию, что выходит из ее рядов. На помощь пришла 37-летняя россиянка Елена, которая работала мастером фейс-арта.

По словам друзей, Леонов состоял и с ней в отношениях. Женщина решила, что вылечит наркомана самостоятельно, но тот зарезал ее, будучи в невменяемом состоянии. Затем маньяк отправился в Арамболь, где убил еще одну подругу. Он надел ее одежду, спустился в кафе, посидел на шезлонге на пляже. Неадеквата задержали около тела жертвы.

Леонов находится под следствием. Местные жители считают, что маньяк мог попробовать новый вид наркотика.

