Маме с детьми, пострадавшими от БПЛА в Новороссийске, некуда идти после больницы

У матери Марии с двумя детьми, пострадавшими после атаки беспилотников в Новороссийске, не стало квартиры. Семье некуда возвращаться после выписки из больницы, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказала женщина, в ночь на 6 апреля ее квартира разрушилась из-за падения обломков дрона. У нее пострадали дочери. У 8-летней девочки ранения лица, ноги и руки, у 5-летней черепно-мозговая травма. Они долго были без сознания и поступили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. На сегодняшний день состояние юных пациенток потихоньку улучшается. 5-летняя малышка пришла в себя, но еще не может сидеть. 8-летняя пострадавшая смогла встать на ноги, может сама есть.

Девочкам в больнице провели операции, так как они получили серьезные травмы головы.

«Тяжело это переживать. Уже сил нет. Самое главное, что администрация и люди пытаются помочь. Есть еще последствия и травмы у обеих, с девочками работает психолог», — поделилась Мария.

Также жительница Новороссийска добавила, что она находится с детьми в больнице Краснодара. Очень переживает, что после выписки семье некуда будет идти, потому что единственная квартира полностью разрушена после атаки БПЛА.

Женщина уточнила, что администрация выделила им временное жилье, но там еще идет ремонт. А бывший муж, который прописан в уничтоженной квартире, ворует из разрушенного жилья оставшиеся вещи, также он хочет получить долю на новую квартиру, распускает про нее слухи, ругается с соседями и администрацией.

По словам женщины, суд по выписке экс-супруга из старой квартиры планировали провести 8 апреля, но его отложили, так как она с детьми находится в больнице. О выплатах ей не сообщали. Еще у нее есть 10-месячный сын, малыш не пострадал во время атаки беспилотников. за ним сейчас ухаживает тетя.

