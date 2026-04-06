При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе Max.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — отметил он.

Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ по Новороссийску ранены двое детей и трое взрослых.

Глава города Андрей Кравченко сообщал, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

