При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали 8 человек
При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали 8 человек, в том числе двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на платформе Max.
«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома», — отметил он.
Ранее сообщалось, что при атаке дронов ВСУ по Новороссийску ранены двое детей и трое взрослых.
Глава города Андрей Кравченко сообщал, что обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
