Мама расстроилась: школьник устроил резню в Петербурге из-за плохой оценки

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения школьника на учительницу. Предварительно, ученик ранил преподавателя из-за плохой оценки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Инцидент произошел 15 декабря в школе № 191 в Красногвардейском районе. Девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.

По предварительным данным, утром несовершеннолетний пришел занятие, чтобы исправить плохую оценку за контрольную. Как уточняет Telegram-канал Baza, ему удалось пронести с собой нож, несмотря на то, что в школе есть металлодетекторы. Очевидцы утверждают, что охрана не досматривает учеников, даже если рамки срабатывают.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также Baza пишет, что мама нападавшего ученика работает в этой же школе учителем истории. Именно она записала его на факультатив по математике, чтобы подросток смог исправить оценки перед экзаменами. Незадолго до инцидента она забрала у школьника телефон из-за плохой успеваемости.

SHOT добавляет, что одноклассники часто называли парня «маменькиным сынком», так как он рос без отца. У девятиклассника было мало друзей. Сверстники считают, что подросток хотел отомстить учительнице за плохую оценку, из-за которой расстроилась его мать.

