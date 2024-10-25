Малоразмерный воздушный шар и 7 дронов ВСУ уничтожили над РФ ночью

Над территорией трех регионов России и Азовским морем прошедшей ночью были ликвидированы малоразмерный воздушный шар и семь дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили с помощью дежурных средств ПВО. Три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, еще три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью, а малоразмерный воздушный шар — над Ростовской областью.

Так российские войска пресекли попытки Украины совершить террористические атаки в стране.

Ранее FPV-дрон ВСУ в Курской области атаковал машину, в которой находился мирный житель. Мужчина был убит.