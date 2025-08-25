Малков: жертвами взрыва на заводе «Эластик» под Рязанью стали 28 человек

В результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 28 человек. Продолжается опознание тел и проведение экспертиз, сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале .

Поисково-спасательные работы на месте закончены. Вместе с тем продолжаются мероприятия по ликвидации последствий взрыва. Также в Рязанской области из-за происшествия действовал региональный режим ЧС, теперь он снят. Правоохранители продолжают выяснять причины взрыва.

По словам Малкова, на данный момент подтверждена гибель 28 рабочих. Семьям жертв трагедии будет выплачено по 5 млн рублей, включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России.

Также в больницах столицы и Рязани остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшим выплатят от 413 тыс. до 1,2 млн рублей в зависимости от причиненного им вреда.

Семьи погибших и потерпевших уже начали получать региональные выплаты. Также Малков заявил о том, что помочь жертвам трагедии может каждый. Это можно сделать на сайте Фонде социального развития Рязанской области.

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» прогремел утром 15 августа, затем там начался пожар. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения техники безопасности.