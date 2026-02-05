Маляр рухнула с высоты во время работы в аэропорту Благовещенска

Происшествия

В аэропорту Благовещенска погибла женщина, которая выполняла малярные работы. Специалист упала с высоты четвертого этажа, сообщает «Царьград».

По данному факту проводят проверку Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ и транспортная прокуратура.

Предварительно, 4 февраля в здании нового терминала аэропорта рабочая упала с высоты четвертого этажа, женщина погибла. Других подробностей инцидента нет.

Ранее мужчина погиб из-за прорыва трубы с кипятком в Москве.

