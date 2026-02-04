Прокуратура контролирует гибель мужчины из-за прорыва трубы с кипятком в Москве
Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств гибели мужчины на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Погиб мужчина 1954 года рождения. Инцидент случился в подъезде многоэтажки на улице Чертановской.
Проводятся надзорные мероприятия. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту, находится на контроле в прокуратуре.
После прорыва трубы подъезд оказался обесточен. Из дома эвакуировали 20 человек.
