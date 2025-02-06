«Маленькая мисс Россия — 2013» Александра Тихомирова может оказаться в иммиграционной тюрьме Таиланда за просроченную на 10 дней визу, сообщает Mash .

Турист Владимир из Хабаровска прогуливался по Паттайе, когда услышал женские крики о помощи на русском языке. Он поспешил помочь девушке, которая оказалась задержанной «Маленькой мисс Россия — 2013».

Девушку посадили за решетку за просроченную на 10 дней визу. Она пожаловалась россиянину на то, что ее оставили без еды и воды.

Скоро Александру переведут в IDC — тюрьму для нелегалов, где условия значительно хуже. Девушка призналась, что у нее нет денег, чтобы вернуться на родину. Родственники с девушкой не общаются, так как считают, что Александра занимается эскортом.

Ранее модель уже задерживали в Таиланде. Она проникла на чужую виллу. Тогда девушку депортировали. Она какое-то время находилась в Дубае, а затем решила вернуться в Таиланд.

Ранее попавшая в ДТП на байке россиянка умерла в больнице Таиланда. Ее пытались спасти на протяжении двух недель.