Мальчики погасили «Вечный огонь» снегом в Ленинградской области
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Три мальчика 2013 и 2014 годов рождения снегом погасили «Вечный огонь» в Кингисеппе в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На опубликованной записи видно, как мальчики подходят к памятнику. Затем они стоят около объекта, и в один момент бросают в него снег. «Вечный огонь» после этого погас.
Полицейские поговорили с детьми и их родителями. Нарушителям от 10 до 11 лет. Материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.
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