Мальчики погасили «Вечный огонь» снегом в Ленинградской области

Три мальчика 2013 и 2014 годов рождения снегом погасили «Вечный огонь» в Кингисеппе в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал « 112 ».

На опубликованной записи видно, как мальчики подходят к памятнику. Затем они стоят около объекта, и в один момент бросают в него снег. «Вечный огонь» после этого погас.

Полицейские поговорили с детьми и их родителями. Нарушителям от 10 до 11 лет. Материалы отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Рузе школьница пожарила сосиски на Вечном огне. Против нее завели уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма.