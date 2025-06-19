Мальчик в Подмосковье попал в больницу после того, как съел неизвестный гриб

В Московской области пятилетний ребенок съел неизвестный гриб, сорванный на улице, мальчика доставили в больницу с острым отравлением, сообщает Mash .

Инцидент произошел в деревне Федюково в округе Подольск. На прогулке малыш случайно сорвал гриб и съел его. Ребенку сразу стало плохо, поэтому родители вызвали скорую помощь.

В Подмосковье уже активизировались грибники. Они находят в регионе первые белые грибы, которые выросли в 2025 году слишком рано, а также вешенки.

Ранее пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования сообщала, что щедрая на дожди и солнце погода в июне поспособствует обильному росту грибов в лесах.