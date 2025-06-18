В июне в Подмосковье ожидается богатый грибной сезон из-за обильных дождей

Июнь, щедрый на дожди и солнце, поспособствует обильному произрастанию грибов в лесах региона. Минэкологии Московской области призывает грибников быть осторожными и внимательными при сборе лесных даров, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

По предварительным прогнозам, в ближайшее время в подмосковных лесах следует ожидать активного появления съедобных белых грибов, маслят, подосиновиков, лисичек и подберезовиков.

Маслята предпочитают сосновые боры, подберезовики — увлажненные поляны в смешанных и березовых лесах, а лисички и белые грибы — смешанные и еловые сухие леса.

«Грибной сезон — это не только возможность порадовать себя вкусными блюдами, но и проявить заботу об окружающей среде и провести время в единении с природой. Важно помнить, что мы — лишь гости в лесу, и наше поведение сегодня определяет, что останется для будущих поколений. Кроме того, к сбору грибов нужно подходить со знанием видов, ведь некоторые внешне могут быть похожи на распространенные съедобные «трофеи», а на деле являются непригодными для употребления или краснокнижными». Сбор широко распространенных видов грибов разрешен в любом месте и в любое время. Однако важно помнить о запрете на сбор видов, занесенных в Красную книгу Московской области. Напомним, что в Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, из которых 2 также находятся в Красной книге России: саркосома шаровидная и спарассис курчавый. За их сбор предусмотрена административная ответственность», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он добавил, что лучше оставить один гриб в лесу, чем рисковать здоровьем и получить отравление. Перед походом в лес рекомендуется изучить справочник-определитель грибов и ознакомиться со списком видов, занесенных в Красную книгу Московской области.

Полный список охраняемых видов на территории Московской области с подробным описанием и местами произрастания можно найти на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.