«Мальчик с доски почета»: братья устроившего бойню в Байкальске воюют на СВО

У подростка, зарезавшего четверых друзей в Байкальске, оба брата воюют на СВО

У подростка Михаила П., который подозревается в убийстве четверых знакомых на вечеринке в Байкальске, оба старших брата ранее ушли на СВО. Самого 17-летнего подозреваемого знали как спортсмена и мальчика с доски почета, сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на слова главы Байкальского городского поселения Василия Темгеневского.

«Все характеризует мальчика (Михаила — ред.) хорошо, он занимался спортом, висел на доске почета. Родители работающие, никаких жалоб на них не поступало», — рассказал руководитель поселения.

По словам Темгеневского, семьи школьников, пострадавших или погибших из-за нападения предполагаемого Михаила, получат материальную поддержку.

Кровавая резня произошла во время вечеринки подростков в частном доме в городе Байкальске Иркутской области. По данным СМИ, пьяный Михаил П. начал приставать к 14-летней девочке и предлагал заняться сексом, но получил отказ. После этого он напал на ребят с канцелярским ножом, убил четырех человек и нескольких ранил. Далее подозреваемый поджег и взорвал дом, где учинил резню. После этого подросток Михаил погиб.