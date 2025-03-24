Мальчик почти сутки дрейфовал в Южно-Китайском море

10-летний мальчик выжил, после того как почти сутки дрейфовал в Южно-Китайском море, сообщает SHOT .

Мальчик из провинции Хайнань играл на пляже недалеко от дома, а потом отправился на рыбалку, взяв снасти. Он сел в лодку своего отца. Из-за сильного ветра лодку унесло на 30 километров от берега.

Родители заметили, что ребенка нигде нет и обратились в полицию. Через 17 часов его удалось найти. Тело мальчика сильно обгорело, а сам он был очень слаб. Его накормили и передали полиции.

Ранее сообщалось, что после того, как 15-летний подросток умер на дрейфующей в Охотском море лодке, его отец сошел с ума. Он несколько раз пытался выпрыгнуть за борт, а единственный выживший, его брат, доставал того обратно на катамаран, менял одежду и пытался согреть.