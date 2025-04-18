сегодня в 18:58

Мальчик из Иркутской области три месяца проходил с пулей в теле

Нетрезвый мужчина случайно выстрелил в 11-летнего сына в Иркутской области. Пуля попала в грудь, и мальчику пришлось жить с ней долгое время, рассказал источник РЕН ТВ .

С пулей в груди ребенок ходил около трех месяцев. Его увезли в больницу. Пулю обнаружили, когда мальчик пожаловался на неприятные ощущения в спине.

Отец мальчика — инвалид второй группы. Он два раза был осужден за хищение чужого имущества.

Ранее в Харькове ребенок выстрелил в мать из РПГ.