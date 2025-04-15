В Харькове ребенок выстрелил в мать из РПГ

В Харькове подросток нашел на улице гранатомет, принес его домой и случайно произвел выстрел. В результате ЧП едва не погибли его мать и брат, сообщает украинская «Думка» со ссылкой на приговор Коминтерновского райсуда Харькова.

Происшествие случилось еще в августе 2024 года. Несовершеннолетний гулял в парке «Фельдьман Экопарк» и нашел там боевой РПГ-22, после чего тайно принес оружие домой в поселок Лесное. Вечером он начал фотографироваться с найденным гранатометом и нечаянно активировал спусковой механизм. После этого РПГ выстрелил.

В результате взрыва серьезно пострадала мать мальчика, а его брат получил ранения средней степени тяжести.

На следствии юноша признал вину и заявил, что не хотел вредить родным, а собирался только похвастаться найденным оружием. Парня признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и нанесении тяжких телесных повреждений.

Юного харьковчанина приговорили к трем годам лишения свободы условно.