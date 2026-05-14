Мальчик час сидел в застрявшем лифте в Тюмени: УК не отвечала, ребенка спас отец

В Тюмени разгорелся скандал после того, как школьник просидел в застрявшем лифте целый час. Мальчик утром пошел в школу, но кабина внезапно остановилась между этажами, а сотрудники управляющей компании никак не реагировали. О случившемся в соцсетях рассказала мать мальчика.

Мать ребенка рассказала в соцсетях, что сын нажимал кнопки, звонил по всем номерам, которые были в лифте, — но никто не отвечал. У мальчика началась истерика. Женщина сидела возле двери лифта, успокаивала его и смотрела через камеру видеонаблюдения.

«Сердце сжималось», — призналась она.

Женщина также звонила во всевозможные инстанции, но, по ее словам, трубки просто не брали. Никто не реагировал. В итоге ее муж сам поехал в управляющую компанию, привез оттуда сотрудника на машине — и только тогда ребенка достали из застрявшей кабины.

Мать мальчика возмущена тем, как халатно люди работают на такой ответственной должности. Школьник в итоге не пострадал, но пережил испуг.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи поддержали женщину и потребовали проверить работу диспетчерских служб управляющей компании.

