Макрон заявил о жертвах авиакатастрофы во Франции
Два французских пилота погибли при столкновения истребителей Rafale
Два французских пилота погибли при авиакатастрофе военных самолетов во Франции, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
«Два французских пилота погибли в ходе столкновения истребителей Rafale на востоке Франции». — сказано в сообщении РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Эммануэля Макрона.
Ранее в восточном французском департаменте Мерт и Мозель столкнулись два истребителя.
О последствиях на земле не сообщается.