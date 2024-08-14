Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

Происшествия
MSgt Eric Harris - .dvidshub.net

Фото - © MSgt Eric Harris - .dvidshub.net/Wikipedia.org

В восточном французском департаменте Мерт и Мозель произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage, сообщает РИА Новости.

Местные службы спасения вместе с жандармерией занимаются поисками пилотов.

Как пишет Est Republicain, два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром.

Сейчас еще нельзя определить количество жертв или солдат, которые могли пострадать в авиакатастрофе.