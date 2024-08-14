Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
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В восточном французском департаменте Мерт и Мозель произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage, сообщает РИА Новости.
Местные службы спасения вместе с жандармерией занимаются поисками пилотов.
Как пишет Est Republicain, два самолета Mirage ВВС разбились в среду утром.
Сейчас еще нельзя определить количество жертв или солдат, которые могли пострадать в авиакатастрофе.