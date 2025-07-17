Ученые ДВО РАН разработали инновационный метод поиска рыбы в океане

Специалисты Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) представили новый способ обнаружения рыбных скоплений в океане, основанный на математическом анализе движения водных масс. В отличие от традиционных методов, этот подход эффективен при любых погодных условиях, сообщает Газета.ru.

Обычно рыбаки используют спутниковые данные о температуре воды для выявления океанических фронтов — границ между разными водными массами, где концентрируется рыба. Однако такие карты бесполезны в облачную погоду и плохо определяют температурные различия летом. Новый метод основан на лагранжевых фронтах — математически рассчитанных границах, которые показывают, где течения формируют естественные «ловушки» для планктона и рыбы. Алгоритмы анализируют перемещение миллионов виртуальных частиц воды, выявляя зоны их скопления независимо от сезона и погоды.

«Лагранжевы фронты представляют собой границы с сильными градиентами специальных индикаторов движения морской воды, которые рассчитываются на основе траекторий частиц. Эти фронты можно определить в режиме реального времени при любых погодных условиях и в районах с небольшими температурными контрастами», — пояснил автор метода Сергей Пранц, заведующий отделом физики океана и атмосферы Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН.

Эта технология способствует устойчивому рыболовству. Точное определение мест скопления рыбы сокращает время поиска и расход топлива, снижая нагрузку на экосистему. Фокусируя промысел на продуктивных зонах, можно сохранять запасы в других районах. Внедрение метода не требует дополнительного оснащения судов — карты лагранжевых фронтов рассчитываются на берегу с использованием спутниковых данных об уровне моря и передаются рыбакам через стандартные каналы связи. Это делает технологию доступной даже для небольших предприятий.

Метод уже успешно протестирован в северо-западной части Тихого океана, где встречаются течения Куросио и Ойясио. Этот район известен как один из самых богатых рыбой благодаря смешению вод разного происхождения, создающему идеальные условия для морских экосистем.

В дальнейшем ученые планируют разработать оперативные прогнозы лагранжевых фронтов и адаптировать алгоритмы для поиска отдельных видов рыб. Также рассматривается возможность применения метода в других промысловых регионах.