МАК предоставил промежуточный отчет о крушении самолета SSJ-100 в Подмосковье

сегодня в 08:04

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета SSJ-100 компании «Газпром авиа» в районе деревни Апраксино Коломенского района Подмосковья. В нем говорится, что экипаж лайнера пытался избежать трагедии, сообщает РИА Новости .

Экипаж пытался предпринять действия, чтобы прекратить снижение, но предотвратить столкновение с землей не удалось. Последние достоверные данные о полете зафиксировали в 14:59:16.

«Приборная скорость — 365 kt, угол тангажа — 25 градусов на пикирование, угол крена — 25 градусов вправо», — говорится в отчете.

Вертикальная перегрузка увеличилась, командир продолжал давать команду о наборе высоты, началась перестановка стабилизатора на пикирование. Затем пилоты перешли на ручное управление.

Второй пилот пытался передать информацию диспетчеру «Домодедово-круг», но не переключил радиостанцию. При столкновении с землей самолет загорелся и полностью разрушился. Три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли.

В промежуточном отчете от 22 июля МАК установил, что в процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Расследование катастрофы продолжается.