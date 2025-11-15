сегодня в 09:31

Махонин: семьи погибших в ДТП под Пермью получат по 1 млн рублей

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в районе деревни Черепахи Кунгурского округа Пермского края находятся в больнице под присмотром врачей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметив, что семьи погибших получат по 1 млн рублей компенсации.

В настоящее время в больницах региона находятся 12 человек. Из них семь человек в тяжелом состоянии, еще пятеро — в среднем.

«Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим», — рассказал Махонин.

В настоящее время с семьями погибших работают психологи.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП в Пермском крае возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

