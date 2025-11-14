7 человек мертвы: микроавтобус протаранил грузовик под Пермью

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Пермском крае

Страшное ДТП с участием микроавтобуса и большегруза произошло в Пермском крае. Погибли семь человек, сообщает «112» .

Авария произошла около деревни Черепахи. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

В результате погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще 12 доставлены в больницу с травмами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

