7 человек мертвы: микроавтобус протаранил грузовик под Пермью
Страшное ДТП с участием микроавтобуса и большегруза произошло в Пермском крае. Погибли семь человек, сообщает «112».
Авария произошла около деревни Черепахи. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.
В результате погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще 12 доставлены в больницу с травмами.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
