ДТП на 30 тысяч: в Кузбассе женщина сбила на машине маленького велосипедиста

В городе Тайга в Кемеровской области гражданке выписали штраф за то, что она в мае этого года сбила на проезжей части восьмилетнего мальчика на велосипеде, сообщает Сiбдепо .

32-летняя женщина ехала на автомобиле TOYOTA PLATZ, когда ей на встречу выехал юный велосипедист. Вместо того, чтобы помочь ребенку, она скрылась с места происшествия.

Ребенок отделался множественными царапинами и гематомами. Однако физические повреждения оказались не самым страшным: мальчик испытал колоссальный шок и надолго погрузился в состояние сильного эмоционального напряжения.

Суд признал женщину виновной. В качестве меры пресечения ее лишили права управления транспортным средством на 12 месяцев. Городская прокуратура сочла данное наказание недостаточным и направила исковое заявление в суд с целью взыскания с виновной стороны материальной компенсации за причиненный ребенку моральный ущерб — 30 тысяч рублей.

