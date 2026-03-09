Магазин «Светофор» полностью сгорел в Краснодаре
Фото - © МЧС Краснодарского края
В Краснодаре на Российской улице загорелся магазин «Светофор», сообщает «112».
Возгорание произошло этой ночью на складе. Информация о пострадавших в ЧП уточняется.
К тушению огня в магазине привлекли 60 человек. Возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. м.
На видео показано, что здание выгорело практически полностью. Сохранилось только часть стен.
