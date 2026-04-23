Лжеведунья с сообщницей похитили у пенсионерки в Подмосковье 8 млн руб за 6 лет

В Подмосковье задержали лжеведунью и ее пособницу, которые за 6 лет похитили у пенсионерки 8 млн рублей, сообщает «МВД Медиа» .

Полицейские задержали двух жительниц деревни Оболдино в Наро‑Фоминском округе. Женщин подозревают в мошенничестве под видом оккультных услуг.

Около шести лет назад 55-летняя уличная торговка пуховыми платками познакомилась с пожилой покупательницей и представилась ей ясновидящей и целительницей. Злоумышленница убедила пожилую знакомую, что для благополучия семьи ей нужно проводить платные ритуалы, например, ставить свечи в монастырях, заказывать молебны и подавать поминальные записки. За каждый из них лжеведунья брала от десятков до сотен тысяч рублей. За 6 лет она обманом выманила более 8 млн рублей.

Помогала в мошенничестве 35-летняя родственница, которая манипулировала жертвой по телефону и смс, склоняя ее к новым «обрядам».

Когда пенсионерка рассказала обо всем сыну, то мужчина обратился в полицию. Следующая встреча с мошенницей проходила под контролем оперативников: женщину задержали в момент получения муляжа денег за ритуал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Обе фигурантки дела арестованы. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям.

