В Люберцах провели учения при атаке БПЛА на больницу Подмосковья

Антитеррористическую тренировку с отработкой действий при атаке беспилотника провели в Люберецкой областной клинической больнице. В учениях участвовали медики, силовые ведомства и спасательные службы, а также пациенты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тренировка прошла на территории первого стационара больницы. По легенде, беспилотник нанес удар по третьему этажу хирургического корпуса, что привело к возгоранию кровли и части помещений. Персонал организовал экстренную эвакуацию: пациентов и сотрудников перевели в защитное укрытие.

После ликвидации условного пожара и отбоя воздушной тревоги часть пациентов выписали на домашнее долечивание, остальных перевели в другие отделения больницы. По сценарию один человек получил осколочное ранение, еще один оказался заблокирован в палате под завалами. Спасатели нашли пострадавшего и с помощью пожарной лестницы эвакуировали его с крыши. Обоих передали бригадам службы медицины катастроф для дальнейшего лечения в стационаре № 3.

«Самое главное, чего нам удалось достичь, — мы исключили панику. Потому что именно из-за нее при чрезвычайных ситуациях происходят вторичные потери человеческих жизней», — пояснил заместитель директора Люберецкой ОКБ по гражданской обороне и мобилизационной работе Константин Юшковский.

Он добавил, что пациенты четко выполняли команды персонала и не покидали свои места до принятия решения об эвакуации, что в реальной ЧС помогает сохранить жизни.

В учениях участвовали руководители и специалисты более 40 медучреждений региона. По итогам тренировки создадут учебный фильм для обучения сотрудников больниц Московской области действиям при атаке беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.