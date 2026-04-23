В Подмосковье водителям напомнили порядок оформления ДТП через 112

В Московской области водители могут оформить ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД, обратившись по номеру 112. Операторы соединяют участников аварии со специалистами центров помощи и помогают подготовить документы для страховой компании, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В Подмосковье продолжает действовать механизм дистанционного оформления дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Такой формат позволяет сэкономить время водителей и быстрее освободить проезжую часть, снижая риск заторов.

Если участники аварии не знают, как действовать, они могут позвонить по номеру 112. Операторы службы спасения оперативно соединяют их с центрами помощи при ДТП, где специалисты дают пошаговые инструкции по правильному оформлению происшествия без привлечения сотрудников ГИБДД.

С момента запуска механизма в центры помощи при ДТП направили более 919 тысяч обращений. Это снизило нагрузку на экипажи ДПС и позволило сократить время оформления аварий до нескольких минут. Система-112 Московской области работает круглосуточно и без выходных, обеспечивая поддержку жителям и гостям региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.