Минэкологии Подмосковья напомнило о правилах лицензирования скважин

С началом дачного сезона в Подмосковье министерство экологии напомнило о требованиях к добыче подземных вод для СНТ и дачных объединений. За нарушение условий лицензии пользователям грозят штрафы и прекращение ее действия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В большинстве садовых объединений региона для нужд дачников используются подземные воды. В министерстве подчеркнули, что при несоблюдении законодательства о недрах в разгар сезона можно получить крупный штраф.

«Ежегодно в министерство поступают сотни заявок на лицензирование скважин. В прошлом году было выдано 252 новых лицензии, в том числе для садоводческих некоммерческих товариществ и других объединений дачников. Однако получить лицензию — это еще не все. Документ содержит множество условий, и если их не соблюдать, действие лицензии может быть прекращено. В прошлом году было издано 43 распоряжения о досрочном прекращении лицензий», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр пояснил, что требования касаются не только руководителей и членов правления объединений, но и всех участников товариществ.

В ведомстве напомнили, что обязательному лицензированию подлежат все скважины, эксплуатируемые СНТ. Разрешение не требуется только при одновременном соблюдении ряда условий: вода используется в границах собственного участка, объем добычи не превышает 100 кубометров в сутки, ресурс не передается третьим лицам и не применяется в предпринимательской деятельности, а водоносный горизонт не является источником централизованного водоснабжения.

После получения лицензии недропользователь обязан обратиться в министерство для установления зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также своевременно предоставлять отчетность по добыче подземных вод.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.