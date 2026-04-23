В Дмитрове прошел конкурс «Крылья Победы» для воспитанников центров

Областной творческий конкурс «Крылья Победы» состоялся 23 апреля в семейном центре «Дмитровский» в Подмосковье. Участники представили вокальные, литературные и театральные номера, посвященные подвигу народа в годы Великой Отечественной войны и героям СВО, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Семейный центр «Дмитровский» принял творческие коллективы из разных учреждений региона. В мероприятии участвовали воспитанники семейного центра имени А. И. Мещерякова, доброго дома «Шатурский», Запрудненской школы-интерната, а также сами воспитанники и сотрудники принимающей площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.