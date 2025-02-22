Лжепсихолог из Telegram развела экс-главреда ELLE Елену Сотникову на 4 млн рублей

Мошенница под видом психолога на 4 млн рублей развела бывшего главного редактора женского журнала ELLE Елену Сотникову. Пострадавшая нашла «специалиста» в мессенджере Telegram, сообщает Mash .

В 2023 году 57-летняя Сотникова (Дорожкина) познакомилась со своей 50-летней подписчицей Татьяной Т., которая пообещала помочь пережить затянувшийся развод с мужем экс-главреда.

Сеансы стоимостью по 50 тыс. рублей продолжались в течение 9 месяцев. Общая их стоимость составила около 2 млн рублей. Затем 500 тыс. рублей Сотникова перевела лжепсихологу якобы для решения вопросов с налоговой. Оставшуюся сумму Татьяна выманила под предлогом поиска секретной недвижимости супруга Сотниковой, которую можно отсудить при разводе.

В какой-то момент Елена поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что Татьяна является аферисткой с большим количеством микрозаймов.

Ранее в Москве 15-летний школьник отдал мошенникам порядка 5 млн рублей, которые родители откладывали ему на квартиру.