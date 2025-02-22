Столичный школьник отдал 5 млн рублей при разводе от МЭШ

В Москве 15-летний школьник отдал мошенникам порядка 5 млн рублей, которые родители откладывали ему на квартиру, сообщает Mash .

Мошенники смогли обмануть подростка от имени МЭШ — «Московской электронной школы».

Злоумышленники представились службой поддержки МЭШ и убедили школьника обновить интерфейс в личном кабинете. Затем ему стали приходить сообщения с кодами, после получения которых преступники вошли в госуслуги, получили доступ к мессенджерам и запугали мальчика тюремным сроком за поддержку ВСУ.

Также они предложили «задекларировать» наличность, которая есть у семьи, убедили подростка вынести и передать курьерам 15 тыс. долларов, 5 тыс. евро и 3 млн рублей — это были деньги, которые родители копили на квартиру для сына.

После школьника убедили спасти накопления бабушки. Его отправили в квартиру пожилой женщины, болтать с ними по видеосвязи, чтобы определить ценность вещей. Бабушка смогла трезво оценить ситуацию, заперла внука и сообщила о мошенничестве в полицию.