Львова-Белова: пострадавших в одинцовской школе детей доставили в центр Рошаля

Детям, пострадавшим во время нападения ученика на Успенскую школу в Одинцове, оказывают всю необходимую помощь в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что находится в постоянном контакте с детским омбудсменом Подмосковья Ксенией Мишоновой, которая в скором времени навестит ребят. Львова-Белова также выразила соболезнования родным погибшего во время нападения четвероклассника и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Она уточнила, то на месте происшествия работают правоохранители.

16 декабря девятиклассник ворвался в Успенскую школу в Подмосковье и напал на охранника и других учеников. Один из ребят погиб. Затем парень заперся в кабинете с заложником. Силовики взяли помещение штурмом, нападавший задержан.

Во время нападения парень искал учительницу математики, с которой у него сложились плохие отношения из-за неуспеваемости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал трагедию. Он назвал произошедшее ужасной и запредельной жестокостью.

«Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — сказал он.

