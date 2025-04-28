Ломившимся в школу в Москве оказался восьмиклассник, недовольный двойкой

«Взрослым мужчиной», который ломился в школу на Северном бульваре в Москве, оказался крупный восьмиклассник. Он пришел в учебное заведение с палками и трубами, чтобы отомстить за поставленную двойку, сообщает Baza .

Увидев его, охранники в школе подумали, что в учебное заведение хочет попасть взрослый мужчина, и нажали на тревожную кнопку.

Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия. Они предприняли попытку задержать молодого человека. Однако ему удалось повалить нескольких росгвардейцев и оказать сопротивление при задержании.

Выяснилось, что восьмиклассник учится в этой школе — он получает знания в удаленном формате. Недавно молодой человек получил двойку. Оценка ему не понравилась, и тогда он решил прийти к преподавателю, чтобы разобраться с проблемой вживую.

Ранее сообщалось, что задержанный пытался прорваться в школу силой. В руке у него был предмет, похожий на нож или топор. У задержанного, предположительно, есть проблемы с психикой. Пострадал один полицейский.