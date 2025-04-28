сегодня в 16:27

Агрессивный мужчина пытался прорваться в школу с топором в столичном Отрадном

В столичном районе Отрадное силовики провели задержание неадекватного агрессивного мужчины. Он предпринял попытку прорваться в школу с ножом или топором, сообщает « Осторожно, Москва ».

Мужчина ранее учился в этом образовательном учреждении. У него, предположительно, были психические проблемы.

В руках у неадеквата обнаружили острый предмет, похожий на топор или нож. Его задержали рядом со школой на Северном бульваре.

Учителя и дети не пострадали. По предварительным данным, ранение получил только сотрудник полиции.

Ранее школьник напал с ножом на одноклассницу в Новом Уренгое. Он также пырнул охранника.