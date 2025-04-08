Пырнул охранника и напал на девочку: мальчик устроил переполох в Новом Уренгое

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Школьник напал с ножом на одноклассницу в Новом Уренгое

В школе №3 в Новом Уренгое пятиклассник поссорился с одноклассницей и напал на нее со складным ножом, сообщает Baza .

По предварительным сведениям, девочка сильно не пострадала. Нападавший не смог пробить ее куртку ножом.

В разборки школьников вмешался охранник, поэтому пятиклассник переключился на него, пырнул мужчину ножом в шею.

Охранник был доставлен в больницу. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее в одной из школы Юрги ученик ранил одноклассника ножом. Перед этим у ребят был длительный конфликт с угрозами.