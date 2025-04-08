Пырнул охранника и напал на девочку: мальчик устроил переполох в Новом Уренгое
Школьник напал с ножом на одноклассницу в Новом Уренгое
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В школе №3 в Новом Уренгое пятиклассник поссорился с одноклассницей и напал на нее со складным ножом, сообщает Baza.
По предварительным сведениям, девочка сильно не пострадала. Нападавший не смог пробить ее куртку ножом.
В разборки школьников вмешался охранник, поэтому пятиклассник переключился на него, пырнул мужчину ножом в шею.
Охранник был доставлен в больницу. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Ранее в одной из школы Юрги ученик ранил одноклассника ножом. Перед этим у ребят был длительный конфликт с угрозами.