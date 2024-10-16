Лодку спасенного в Охотском море россиянина нашли благодаря светоотражателям

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На лодке спасенного в Охотском море мужчины было много отражающих поверхностей, которые светились в темноте. Благодаря им экипаж рыболовецкого судна «Ангел» смог обнаружить его, сообщают « Известия ».

«На лодке было множество отражающих поверхностей, которые светились в темноте, на что собственно и отреагировал экипаж», — отметил собеседник издания.

Мужчину, который два месяца дрейфовал в Охотском море с телами погибших брата и племянника, поместили в противошоковую палату.

Медики утверждают, что Михаил находится в стабильно тяжелом состоянии. Ближайшее время ему предстоит провести в реанимации.

Михаил, его брат и племянник сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область на лодке. 9 августа они пропали в Охотском море.

Судно нашли только 14 октября у берегов Камчатки. Михаил оказался единственным выжившим, он два месяца дрейфовал с телами погибших родных.