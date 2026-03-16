сегодня в 09:45

Лодка с людьми попала под винты речного трамвая на Москве-реке

На реке Москве каноэ оказалось под винтами речного трамвая рядом с Филевским парком в российской столице. Людям пришлось спасаться, сообщает « МК: срочные новости ».

Один человек вылез на берег. Второго еще ищут.

Ранее в Москве столкнулись два трамвая. Один из них сошел с рельсов.

Пострадали 22 человека. Инцидент случился из-за сбоя в работе системы управления вагоном.

