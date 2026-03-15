После столкновения трамваев в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств завели по факту ДТП с участием двух трамваев на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точное число пострадавших и степень вреда их здоровью уточняются.

Утром 15 марта в Москве столкнулись два трамвая, один из которых в дальнейшем сошел с рельсов. Предварительная проверка показала, что авария, в которой травмы получили 22 человека, произошла из-за сбоя в работе системы управления вагоном.

В настоящее время продолжается углубленное расследование ДТП с трамваями на улице Водников. Экспертная группа, сформированная из представителей Московского метрополитена и фирмы-изготовителя, пришла к заключению, что источником проблемы стал отказ в аппаратуре управления вагоном.

