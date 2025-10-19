Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось вдребезги во время полета

Отмечается, что осколками ранило основного пилота. На борту находилось 140 пассажиров. Самолет летел из Денвера в Лос-Анжелес. Инцидент произошел на высоте около 11 тысяч метров, экипаж был вынужден снизить высоту и направиться в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Самолет успешно приземлился.

Позже авиакомпания подтвердила, что рейс «отклонился от маршрута», чтобы устранить «трещины в лобовом стекле». По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за столкновения самолета с птицами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее пауэрбанк начал гореть на борту самолета Airbus A321 компании Air China, который летел из китайского Ханчжоу в Сеул в Южной Корее. Воздушному судну пришлось экстренно сесть.

