Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось вдребезги во время полета
Лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737 MAX разбилось вдребезги прямо во время полета, сообщает SHOT.
Отмечается, что осколками ранило основного пилота. На борту находилось 140 пассажиров. Самолет летел из Денвера в Лос-Анжелес. Инцидент произошел на высоте около 11 тысяч метров, экипаж был вынужден снизить высоту и направиться в аэропорт Солт-Лейк-Сити. Самолет успешно приземлился.
Позже авиакомпания подтвердила, что рейс «отклонился от маршрута», чтобы устранить «трещины в лобовом стекле». По предварительной информации, инцидент мог произойти из-за столкновения самолета с птицами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее пауэрбанк начал гореть на борту самолета Airbus A321 компании Air China, который летел из китайского Ханчжоу в Сеул в Южной Корее. Воздушному судну пришлось экстренно сесть.
