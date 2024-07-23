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Люди вышли на стихийное шествие после драки местных и приезжих в Кореновске

Люди вышли на улицы города Кореновск после того, как приезжие напали на местных ребят. Жители собрались на стихийное шествие и прошлись по улицам, скандируя лозунги, сообщает «360».

По данным полиции, во время акции нарушений общественного порядка не зафиксировали. Шествие провели мирно.

Следком расследует уголовное дело о применении силы к полицейскому в Кореновске Краснодарского края. По предварительным данным, полицейские прибыли для пресечения конфликта на одной из улиц города.

Подозреваемым в нападении оказался 20-летний парень, он признал вину. За нападение на полицейского ему грозит до десяти лет лишения свободы.