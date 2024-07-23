СК возбудил уголовное дело из-за событий в краснодарском Кореновске
Следком расследует дело о применении силы к полицейскому в Кореновске
Следком расследует уголовное дело о применении силы к полицейскому в Кореновске Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, полицейские прибыли для пресечения конфликта на одной из улиц Кореновска.
«Фигурант, в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий, применил в отношении него физическую силу», — сказано в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось о возможном межнациональном конфликте в городе, который вызвал протесты местных жителей.