Люди в панике: стая агрессивных бродячих псов кошмарит собак на Сахалине

В микрорайоне подстанции на Загородной в Томари произошел ужасный случай. Стая бродячих псов растерзала овчарку прямо во дворе дома. Оказалось, это не первая подобная ситуация, сообщает Amur Mash .

Безнадзорные собаки кошмарят жителей и их питомцев на Сахалине. Первое нападение произошло еще в декабре, о чем сообщили местным властям.

Чиновники пообещали, что проблема будет решена — в скором времени заключат контракт на отлов. Сделать этого не успели. Уличные собаки пробрались на территорию частного двора и растерзали овчарку. Теперь люди вовсе боятся выходить на улицу.

Ранее во дворе ЖК «Министерские озера» в Хостинском районе Сочи на девочку-подростка напала стая собак. В этот момент она выгуливала своего питомца.

