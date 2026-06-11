СК инициировал дело о «золотой щебенке»

Московский Следственный комитет инициировал дело о мошенничестве против Кадыра Джаббарова (Юрия Васильева), которого связывают с «золотой щебенкой», сообщает «Царьград» .

По данным издания, Юрий Васильев родился 7 января 1971 года в мордовском селе Старое Вечканово. В 2005 году УВД Оренбургской области объявило его в федеральный розыск как подозреваемого и беглеца из психиатрической больницы. Розыск прекратили 1 марта 2006 года.

В 2007 году, по данным издания, Васильев возглавил ЗАО «Учалинский известково-цементный комбинат», а в 2012 году — ООО «Медногорский щебень». Затем он перешел на должность заместителя главы администрации Медногорска.

Позднее, как утверждает издание, по тольяттинскому адресу Васильева зарегистрировали Кадыра Джаббарова с той же датой рождения и тем же ИНН. В 2017 году Джаббаров стал гендиректором ОАО «Белсталь». По информации «Царьграда», в 2018 году его задержали при передаче взятки следователю. Суд признал его виновным в растрате, невыплате зарплаты и даче взятки, назначив два года колонии строгого режима и штраф.

В 2017 году суд признал Джаббарова банкротом с долгами свыше 1 млрд рублей. В 2024 году он, по версии издания, вошел в доверие к 78-летнему предпринимателю Михаилу Коннову и привлек финансирование на карьерный проект. После затрат около 1,5 млрд рублей Коннов прекратил финансирование, а Джаббаров исчез.

В марте 2026 года Коннов продал активы. Новый собственник инициировал дело против Джаббарова-Васильева по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый, по данным издания, не явился на первый допрос.

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