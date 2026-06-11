Собака понравилась: сибиряк украл беременного спаниеля под Новосибирском

В Новосибирской области возбудили уголовное дело против местного жителя, укравшего беременную собаку. Происшествие случилось на территории Татарского муниципального округа. Мужчина увидел спаниеля по кличке Гера, животное ему «понравилось», и он решил забрать его себе, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Владельцы обратились в полицию, после чего начались поиски пропавшего питомца. Следствие установило, что подозреваемый тайно похитил собаку, причинив хозяевам материальный ущерб в размере 20 тысяч рублей. Позднее по факту случившегося возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Правоохранителям удалось найти похищенную спаниель и вернуть ее владельцам. Сейчас Гера находится в безопасности.

Сам подозреваемый не отрицает, что именно он забрал собаку. Однако, по его словам, он не осознавал, что нарушает закон, — руководствовался лишь симпатией к животному. Следователи выясняют все обстоятельства, в том числе, планировалась ли кража заранее или была спонтанной. Своими действиями мужчина нанес ущерб не только материальный, но и моральный: беременная собака могла пострадать от стресса.

Уголовное дело находится на контроле Татарской межрайонной прокуратуры. Теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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